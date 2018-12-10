На Рівненщині затримали авто з великою партією бурштину [ Редактировать ]
На Рівненщині майже 50 кілограмів бурштину знайшли поліцейські у БМВ. Машину патрульні зупинили на виїзді з Рівного за порушення правил дорожнього руху. Водій не зупинився перед знаком "Проїзд без зупинки заборонено".
Під час перевірки документів - чоловік помітно нервував, тож копи вирішили оглянути легковик. У багажнику було два мішки, в яких і виявили бурштин-сирець. Він був розфасований у невеликі пакунки.
Куди і для кого віз бурштин, пояснювати копам водій відмовився. Усе каміння поліцейські вилучили. Чоловіка - затримали, а його машину - заарештували.
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