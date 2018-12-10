У Краматорську, Донецької області, працівник дорожньої служби накинувся на журналіста з кулаками. Останній фільмував на телефон, як дорожники кладуть новий асфальт у калюжі.

Жертвою нападу став місцевий фрілансер Андрій Романенко. Він вирішив зафіксувати - як ведуться роботи. І це викликало агресію у бригадира дорожників.

Той спочатку намагався відібрати телефон у журналіста, а потім вдарив його кулаком по обличчю. За зверненням журналіста поліція відкрила кримінальне провадження.