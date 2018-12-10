Тепер це рішення має підтримати Конгрес

Президент США Дональд Трамп збільшив фінансування Пентагону наступного року - до семисот п'ятдесяти мільярдів доларів. Це на 34 мільярди більше, ніж торік.

Не економити на обороні - американського президента переконали глава Пентагону Джеймс Меттіс та конгресмени, які очолюють комітети з питань збройних сил. Тепер це рішення має підтримати Конгрес.