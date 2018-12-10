Передумати ще не пізно. Суд Євросоюзу дозволив Великій Британії в односторонньому порядку відмовитися від "Брекзиту". Рішення ухвалили за день до голосування в Палаті громад британського парламенту щодо угоди про розлучення з ЄС. Чому це загрожує прем'єрці Терезі Мей відставкою вже до кінця тижня? Про це - Світлана Чернецька з Лондона.

Вирішальний тест для прем'єр-міністра. Вже завтра парламент мав би оцінити роботу Терези Мей за останні два роки. Своєрідним іспитом повинно було стати голосування щодо угоди між Лондоном та Брюсселем. Утім, Тереза Мей вирішила відкласти його, зрозумівши, що їй загрожує двійка. Прем'єр сподівається виграти час та заручитися більшою підтримкою.

"Ми мали три дні дебатів щодо угоди про умови виходу з ЄС. Я уважно слухала все, що було сказано в цій залі і поза нею. Якби ми провели голосування завтра, то ця угода була б відхилена зі значною перевагою. Тому ми відкладемо голосування, заплановане на завтра, і не будемо роз'єднувати парламент", - говорить Тереза Мей, прем'єр-міністр Великої Британії.

Депутати мали намір відхилити угоду щодо "брекзиту", бо вважають, що прем'єр пішла на надто багато компромісів. Утім, навряд чи Терезі Мей вдасться переконати їх у протилежному. І, напевно, угоду щодо "брекзиту", хоч і пізніше, але парламент все-таки відхилить. А це вже вкотре заведе процес виходу з ЄС у глухий кут.

"ЄС дуже чітко каже, що не має наміру переглядати умови щодо виходу Британії. Це найкраща та остаточна пропозиція Брюсселя. Тож якщо ми не схопимося за цю можливість, "брекзиту" можуть загрожувати реальні ризики", - говорить Джеремі Гант, міністр закордонних справ Великої Британії.

Малоймовірно, що Терезі Мей вдасться втриматися в офісі, якщо її головний проект - провалиться. Незрозуміла й доля "брекзиту". В найгіршому випадку - Британія залишить ЄС взагалі без домовленостей, що загрожує хаосом економіці країни. Більш популярний варіант - другий референдум. Тобто перепитати людей, чи не змінилася думка щодо "брекзиту". Особливо, в світлі останніх подій. Тож з'являється дедалі більше шансів, що Лондон взагалі нікуди не піде. А залишиться частиною ЄС і надалі. Втім, у будь-якому разі на Британію чекають турбулентні часи.