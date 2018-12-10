Что приготовить на католическое Рождество [ Редактировать ]
25 декабря католики отмечают Рождество - один из главных христианских праздников. Этот день традиционно принято проводить со своей семьей и готовить вкусный ужин. Некоторые рецепты публикует "Сегодня".
Мясной рулет с фруктовой начинкой
Ингредиенты:
- 1 кг свиной корейки
- 4 ломтика белого хлеба
- 2 ст. л. сливочного масла
- 3 киви
- 2 груши
- 3 ст. л. растительного масла
- соль, перец
Рецепт приготовления:
- Киви и груши очистить. Груши разрезать на четвертинки, удалить сердцевину. Нарезать фрукты небольшими кубиками.
- С хлеба срезать корку. Мякоть раскрошить и слегка подсушить.
- Разогреть в сковороде сливочное масло, обжарить киви и груши в течение 3 минут. Сразу же переложить в миску.
- Добавить к фруктам хлебные крошки и перемешать.
- Мясо помыть и обсушить. Острым узким ножом сделать сбоку глубокий продольный надрез.
- Поместить в надрез фруктовую смесь. Закрепить разрез деревянными зубочистками.
- Мясо натереть солью и перцем. В сковороде разогреть растительное масло.
- Обжарить свинину по 2 минуты с каждой стороны. Переложить в форму для запекания.
- Разогреть духовку до 200°С. Готовить свинину 50 минут уменьшить температуру до 180°С.
- Влить в форму 0,5 стакана воды, запекать еще 20 минут.
Фаршированные шампиньоны от Марты Стюарт
Ингредиенты:
- оливковое масло
- 3 ломтика тостового хлеба
- 1 зубчик измельченного чеснока
- 140 г козьего сыра
- 1/2 стакана листьев петрушки
- 1/4 ч.л. хлопья красного перца
- соль
- 565 г шампиньонов, ножки срезать
Рецепт приготовления:
- Разогреть духовку до 200 градусов. Слегка смазать противень оливковым маслом.
- В кухонном комбайне взбить хлеб и чеснок до получения мелких крошек; отложить 1/2 стакана смеси в сторону.
- Добавить козий сыр, зелень и хлопья перца. Приправить солью и взбить.
- Выложить начинку в каждый гриб и посыпать оставшимися крошками.
- Запекать, пока грибы не станут мягкими и слегка не подрумянятся, от 15 до 20 минут.
Паштет из печени с белым вином
Ингредиенты:
- 500 г куриной или телячьей печени
- 150 г сливочного масла
- 100 мл сухого белого вина
- 1 репчатый лук
- 100 г жирных сливок
- 5 ст.л. растительного масла
- 2 дольки чеснока
- 1 ч.л. тимьяна
- молотый мускатный орех
- соль, молотый перец
Рецепт приготовления:
- Печень помыть, удалить пленки и жилы. Нарезать средними кусочками.
- Лук и чеснок почистить и мелко нарезать.
- Разогреть сковороду на среднем огне, добавить треть сливочного масла и растопить. Обжарить лук и чеснок до мягкости, около 5 минут. Добавить печень и готовить еще 10 минут.
- Добавить вино и пряности, жарить около 5 минут. Влить сливки, прогреть и снять с огня.
- Измельчить массу с помощью блендера до получения гладкого однородного пюре. Переложить паштет в форму.
- Растопить оставшееся масло. Пену снять шумовкой, жидкое масло процедить. Залить топленым маслом паштет. - Накрыть пленкой и хранить в холодильнике.
Рождественский салат от Джейми Оливера
Ингредиенты:
- 4 шарика моцареллы по 100 г
- 4 крупных мандарина
- 2 горсти рукколы
- несколько веточек мяты
- 4 ломтика прошутто
- 50 г пармезана
- крупная соль
- свежемолотый перец
- цедра и сок одного лимона
- оливковое масло
- бальзамический уксус
Рецепт приготовления:
- Разрезать моцареллу на куски и выложить на тарелку. Посыпать солью, перцем и мелко натертой лимонной цедрой. - Сверху разложить тонкие кружочки очищенных мандаринов.
- Сбрызнуть смесью лимонного сока и оливкового масла салатные листья. Завернуть их в ломтик прошутто как букет. Выложить на тарелку поверх мандаринов и моцареллы.
- Посыпать тонкой стружкой пармезана и мятными листьями. Сбрызнуть бальзамиком.
Торт "Черный лес"
Ингредиенты:
Для бисквита:
- 140 г желтков (7 шт.)
- 130 г сахара
- 126 г белков
- 25 г муки
- 25 г крахмала
- 25 г какао
- 50 г растопленного сливочного масла
Для начинки:
- 300 г замороженной вишни
- 100 мл воды
- 3 ст.л. сахара
- 20 г кукурузного крахмала
Для сиропа:
- 200 мл вишневого сока
- 2 ст.л. ванильного сахара
- 1 ст.л кирша
Для крема:
- 500 мл сливок (35%)
- 2 ст.л. сахарной пудры
- ванильный сахар
Рецепт приготовления:
- Просеять муку, крахмал и какао. Желтки взбить с 1/2 сахара в плотную светлую массу.
- Взбить белки с оставшимся сахаром до крепких пиков.
- К желткам добавить 1/3 взбитых белков, всыпать сухие ингредиенты, перемешать. Добавить оставшиеся белки.
- Часть теста (2-3 ст.л.) перемешать с растопленным сливочным маслом. Добавить в основное тесто, размешать.
- Вылить в подготовленную форму и выпекать 45 минут в разогретой до 180 С духовке. Бисквит остудить, вынуть из формы. Разрезать на 3 коржа.
- Вишню разморозить, слить получившийся сок. Крахмал перемешать с водой, добавить к ягодам вместе с сахаром. - - Довести до кипения и проварить в течение 1-2 минут, помешивая. Остудить.
- Для сиропа вишневый сок и сахар прокипятить, остудить, добавить кирш.
- Холодные сливки взбить вместе с сахарной пудрой и ванилью.
- Первый корж пропитать сиропом, выложить часть крема. Сверху поместить половину вишневой начинки. Накрыть вторым коржом, пропитать сиропом. Повторить процедуру со сливками и начинкой. Третий корж пропитать и уложить пропитанной стороной внутрь.
- Верх и бока смазать взбитыми сливками. Выдавить розетки из оставшихся сливок. Бока и верх можно посыпать тертым шоколадом и украсить вишенками. Поставить торт в холодильник на час.
Читайте также, как выбрать хорошие мандарины.
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