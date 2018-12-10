25 декабря католики отмечают Рождество - один из главных христианских праздников. Этот день традиционно принято проводить со своей семьей и готовить вкусный ужин. Некоторые рецепты публикует "Сегодня".

Мясной рулет с фруктовой начинкой

Ингредиенты:

- 1 кг свиной корейки

- 4 ломтика белого хлеба

- 2 ст. л. сливочного масла

- 3 киви

- 2 груши

- 3 ст. л. растительного масла

- соль, перец

Рецепт приготовления:

- Киви и груши очистить. Груши разрезать на четвертинки, удалить сердцевину. Нарезать фрукты небольшими кубиками.

- С хлеба срезать корку. Мякоть раскрошить и слегка подсушить.

- Разогреть в сковороде сливочное масло, обжарить киви и груши в течение 3 минут. Сразу же переложить в миску.

- Добавить к фруктам хлебные крошки и перемешать.

- Мясо помыть и обсушить. Острым узким ножом сделать сбоку глубокий продольный надрез.

- Поместить в надрез фруктовую смесь. Закрепить разрез деревянными зубочистками.

- Мясо натереть солью и перцем. В сковороде разогреть растительное масло.

- Обжарить свинину по 2 минуты с каждой стороны. Переложить в форму для запекания.

- Разогреть духовку до 200°С. Готовить свинину 50 минут уменьшить температуру до 180°С.

- Влить в форму 0,5 стакана воды, запекать еще 20 минут.

Фаршированные шампиньоны от Марты Стюарт

Ингредиенты:

- оливковое масло

- 3 ломтика тостового хлеба

- 1 зубчик измельченного чеснока

- 140 г козьего сыра

- 1/2 стакана листьев петрушки

- 1/4 ч.л. хлопья красного перца

- соль

- 565 г шампиньонов, ножки срезать

Рецепт приготовления:

- Разогреть духовку до 200 градусов. Слегка смазать противень оливковым маслом.

- В кухонном комбайне взбить хлеб и чеснок до получения мелких крошек; отложить 1/2 стакана смеси в сторону.

- Добавить козий сыр, зелень и хлопья перца. Приправить солью и взбить.

- Выложить начинку в каждый гриб и посыпать оставшимися крошками.

- Запекать, пока грибы не станут мягкими и слегка не подрумянятся, от 15 до 20 минут.

Паштет из печени с белым вином

Ингредиенты:

- 500 г куриной или телячьей печени

- 150 г сливочного масла

- 100 мл сухого белого вина

- 1 репчатый лук

- 100 г жирных сливок

- 5 ст.л. растительного масла

- 2 дольки чеснока

- 1 ч.л. тимьяна

- молотый мускатный орех

- соль, молотый перец

Рецепт приготовления:

- Печень помыть, удалить пленки и жилы. Нарезать средними кусочками.

- Лук и чеснок почистить и мелко нарезать.

- Разогреть сковороду на среднем огне, добавить треть сливочного масла и растопить. Обжарить лук и чеснок до мягкости, около 5 минут. Добавить печень и готовить еще 10 минут.

- Добавить вино и пряности, жарить около 5 минут. Влить сливки, прогреть и снять с огня.

- Измельчить массу с помощью блендера до получения гладкого однородного пюре. Переложить паштет в форму.

- Растопить оставшееся масло. Пену снять шумовкой, жидкое масло процедить. Залить топленым маслом паштет. - Накрыть пленкой и хранить в холодильнике.

Рождественский салат от Джейми Оливера

Ингредиенты:

- 4 шарика моцареллы по 100 г

- 4 крупных мандарина

- 2 горсти рукколы

- несколько веточек мяты

- 4 ломтика прошутто

- 50 г пармезана

- крупная соль

- свежемолотый перец

- цедра и сок одного лимона

- оливковое масло

- бальзамический уксус

Рецепт приготовления:

- Разрезать моцареллу на куски и выложить на тарелку. Посыпать солью, перцем и мелко натертой лимонной цедрой. - Сверху разложить тонкие кружочки очищенных мандаринов.

- Сбрызнуть смесью лимонного сока и оливкового масла салатные листья. Завернуть их в ломтик прошутто как букет. Выложить на тарелку поверх мандаринов и моцареллы.

- Посыпать тонкой стружкой пармезана и мятными листьями. Сбрызнуть бальзамиком.

Торт "Черный лес"

Ингредиенты:

Для бисквита:

- 140 г желтков (7 шт.)

- 130 г сахара

- 126 г белков

- 25 г муки

- 25 г крахмала

- 25 г какао

- 50 г растопленного сливочного масла

Для начинки:

- 300 г замороженной вишни

- 100 мл воды

- 3 ст.л. сахара

- 20 г кукурузного крахмала

Для сиропа:

- 200 мл вишневого сока

- 2 ст.л. ванильного сахара

- 1 ст.л кирша

Для крема:

- 500 мл сливок (35%)

- 2 ст.л. сахарной пудры

- ванильный сахар

Рецепт приготовления:

- Просеять муку, крахмал и какао. Желтки взбить с 1/2 сахара в плотную светлую массу.

- Взбить белки с оставшимся сахаром до крепких пиков.

- К желткам добавить 1/3 взбитых белков, всыпать сухие ингредиенты, перемешать. Добавить оставшиеся белки.

- Часть теста (2-3 ст.л.) перемешать с растопленным сливочным маслом. Добавить в основное тесто, размешать.

- Вылить в подготовленную форму и выпекать 45 минут в разогретой до 180 С духовке. Бисквит остудить, вынуть из формы. Разрезать на 3 коржа.

- Вишню разморозить, слить получившийся сок. Крахмал перемешать с водой, добавить к ягодам вместе с сахаром. - - Довести до кипения и проварить в течение 1-2 минут, помешивая. Остудить.

- Для сиропа вишневый сок и сахар прокипятить, остудить, добавить кирш.

- Холодные сливки взбить вместе с сахарной пудрой и ванилью.

- Первый корж пропитать сиропом, выложить часть крема. Сверху поместить половину вишневой начинки. Накрыть вторым коржом, пропитать сиропом. Повторить процедуру со сливками и начинкой. Третий корж пропитать и уложить пропитанной стороной внутрь.

- Верх и бока смазать взбитыми сливками. Выдавить розетки из оставшихся сливок. Бока и верх можно посыпать тертым шоколадом и украсить вишенками. Поставить торт в холодильник на час.

Читайте также, как выбрать хорошие мандарины.