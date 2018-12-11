Украинские консулы посетили еще шестерых моряков [ Редактировать ]
Консулы Украины в Российской Федерации в понедельник, 10 декабря, посетили еще шестерых украинских моряков, которые находятся в СИЗО Матросская тишина и Лефортово в Москве. Об этом пишет издание "Униан".
"Консулы посетили шестерых наших пленных моряков. Держатся все достойно. Есть отдельные проблемы финансового характера, но консулы помогают их решить. Посольство уже перечислило каждому из военнопленных средства в качестве материальной помощи", - сказал Погорельцев.
Родным моряков предоставят более детальную информацию о посещении, отметил он.
Во вторник украинские консулы планируют продолжить посещения.
Ранее мы сообщали о том, что одному из пленных украинских моряков ампутировали пальцы на руке.
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