Консулы Украины в Российской Федерации в понедельник, 10 декабря, посетили еще шестерых украинских моряков, которые находятся в СИЗО Матросская тишина и Лефортово в Москве. Об этом пишет издание "Униан".

"Консулы посетили шестерых наших пленных моряков. Держатся все достойно. Есть отдельные проблемы финансового характера, но консулы помогают их решить. Посольство уже перечислило каждому из военнопленных средства в качестве материальной помощи", - сказал Погорельцев.

Родным моряков предоставят более детальную информацию о посещении, отметил он.

Во вторник украинские консулы планируют продолжить посещения.

Ранее мы сообщали о том, что одному из пленных украинских моряков ампутировали пальцы на руке.