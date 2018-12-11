В Атлантическом океане произошло мощное землетрясение [ Редактировать ]
Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в Атлантическом океане у берегов архипелага Южные Сандвичевы острова, сообщает "Корреспондент".
Эпицентр подземных толчков располагался в 61 км к северо-востоку от необитаемого острова Бристол. Сообщений об угрозе цунами нет.
Напомним, что также Новую Каледонию всколыхнуло сильное землетрясение.
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