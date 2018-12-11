Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в Атлантическом океане у берегов архипелага Южные Сандвичевы острова, сообщает "Корреспондент".



Эпицентр подземных толчков располагался в 61 км к северо-востоку от необитаемого острова Бристол. Сообщений об угрозе цунами нет.

Напомним, что также Новую Каледонию всколыхнуло сильное землетрясение.