Збільшити зарплати та надати пільги малозабезпеченим - пообіцяв французам Еммануель Макрон. Напередодні він виступив із телезверненням - через масові протести в країні.

За словами президента, із травня 2019 мінімальна платня зросте щонайменше на 100 євро. А для пенсіонерів і тих, хто заробляє менше двох тисяч, запровадять пільги.

Окрім того, понаднормові робочі години - оподатковувати не будуть. За підрахунками держсекретаря Франції Олів'є Дюссо, заходи Макрона обійдуться країні у щонайменше 8 мільярдів євро.

"Я теж несу за це відповідальність. Я дав вам привід вважати, що це не моя турбота й у мене інші пріоритети. Я також знаю, що образив декого своїми висловлюваннями. Хочу сказати вам сьогодні чітко: якщо я боровся за те, щоб змінити політичну систему, звички, то це точно тому, що вірю у нашу країну і люблю її", - говорить Еммануель Макрон, президент Франції.