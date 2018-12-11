Ангела Меркель закликала звільнити полонених українських моряків [ Редактировать ]
Ангела Меркель закликала Путіна звільнити 24 українських моряків. Напередодні німецька канцлерка та російський президент поспілкувалися телефоном. Про це заявив речник уряду Німеччини Штеффен Зіберт.
Меркель підкреслила - необхідно забезпечити безперешкодне судноплавство Керченською протокою. Окрім того, лідери обговорили транзит російського газу територією України після 2019 року. Але деталей у німецькому уряді не повідомили.
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