Оперативний резерв першої черги Збройних сил України становить понад 200 тисяч вояків - повідомив заступник начальника Генштабу ЗСУ Артур Артеменко.

За його словами, у військових комісаріатах спостерігають позитивну тенденцію виконання плану, завдяки резервістам-добровольцям, які самостійно, без оповісток, прибувають до частин. Крім того, Артеменко повідомив, що масові збори планують завершити до новорічних свят.

"З 3 грудня розпочався масштабний цикл зборових заходів на які поетапно залучаються резервісти та військовозобов'язані переважно з бойовим досвідом. сплановано проведення зборів у складі бригад з терміном до 15 діб, так і в складі навчальних центрів з терміном підготовки - до 20 діб", - говорить Артур Артеменко, заступник керівника Генштабу ЗСУ.