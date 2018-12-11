Фестиваль різдвяних див. У польському Любліні раптово побільшало Святих Миколаїв. Чим зайняті дідусі в передсвятковий період? Дізнаєтеся від Ірини Іванової.

Колона байкерів у червоних костюмах, з бородами і в капелюхах мчить вулицями Любліна. Цей яскравий десант везе свято маленьким пацієнтам педіатричної лікарні.

"Ми вже не перший рік влаштовуємо таку акцію, точно не скажу скільки. Здається, що дарунок від щирого серця, - навіть якщо це якась незначна дурничка, - буде втішним для дітей, особливо для хворих, які перебувають у лікарні", - говорить Моніка Мазур, санта-байкер.

Фестиваль Святих Миколаїв став уже традиційним для Любліна. Волонтери розважають малюків, роздають подарунки, влаштовують концертні програми, а ті охоче з ними фотографуються на згадку.

"Коли лежиш у лікарні, іноді стає просто сумно. Але якщо хтось до тебе прийде, наприклад, Святий Миколай, - це дуже приємно. Нам дають невеличкі дарунки. А ще - приходили люди, одягнені в героїв "зоряних воєн"! І з ними можна було сфотографуватися. Це класно", - говорить Лена Урбан, пацієнтка педіатричної лікарні.

Така терапія, на думку медиків, неабияк сприяє одужанню.

"Деякі хвороби минають без втручання лікарів, - якщо у дітей хороший настрій", - говорить Конрад Міщук, лікар педіатричної лікарні.

Традиційно під час фестивалю також відбувається хода Святих Миколаїв вулицями міста. Десятки людей вбираються у святкові костюми й поважно йдуть за каретою, запряженою кіньми. Процесія завершується в центрі старого міста, де всі присутні співають хором обрядових пісень.

"Я дуже радий, що в нас, у Любліні, - так багато святих Миколаїв. Що так багато людей наділи митри як символ єдності та допомоги іншим людям. І які дбають про свої людські чесноти, - це я вважаю найважливішим. І це те, про що Ісус запитає у нас на останньому суді", - говорить Станіслав Буджик, архієпископ Любліна.

Фестиваль добра в Любліні триватиме упродовж усіх зимових свят - до середини січня.