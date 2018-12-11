Меган Маркл и принц Гарри ждут двойню [ Редактировать ]
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Недавно поженившиеся Меган Маркл и принц Гарри ожидают сразу двоих наследников.
По информации Express, приближенное к королевской семье лицо сообщило, что сам будущий отец случайно рассказал о том, что супруги ждут близнецов.
Меган и принц чувствуют себя абсолютно счастливыми, ведь они давно мечтали о двойне.Как сообщает издание Life & Style будущие родители выбирают только женские имена и составляют список.
Подозрения, что герцогиня беременна двойней, усилились после того, как папарацци запечатлели ее с огромным животом, хотя, по информации и срокам, Меган всего на пятом месяце ожидания. Будущую маму сфотографировали, когда она выходила из церкви после поминальной службы.
Ранее в королевской семье разгорелся скандал: принц Гарри обвинил брата в разрушении отношений с Меган Маркл.
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