Недавно поженившиеся Меган Маркл и принц Гарри ожидают сразу двоих наследников.

По информации Express, приближенное к королевской семье лицо сообщило, что сам будущий отец случайно рассказал о том, что супруги ждут близнецов.

Меган и принц чувствуют себя абсолютно счастливыми, ведь они давно мечтали о двойне.Как сообщает издание Life & Style будущие родители выбирают только женские имена и составляют список.

Подозрения, что герцогиня беременна двойней, усилились после того, как папарацци запечатлели ее с огромным животом, хотя, по информации и срокам, Меган всего на пятом месяце ожидания. Будущую маму сфотографировали, когда она выходила из церкви после поминальной службы.

Ранее в королевской семье разгорелся скандал: принц Гарри обвинил брата в разрушении отношений с Меган Маркл.