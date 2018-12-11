С одной из участниц группы Spice Girls Мелани Браун случилось несчастье. Певица сломала два ребра и повредила руку, о чем сообщила на странице в Instagram.

Мел Би запостила фотографию, где изображена с фиолетовым бандажом на правой руке. Как сообщила "перчинка", она перенесла трехчасовую операцию. "Спасибо всем замечательным медсестрам, докторам и моему удивительному хирургу за заботу и опыт, предоставленные мне здесь, в больнице, в которую я попала с двумя сломанными ребрами и поврежденной рукой. Мне потребовалась 3-часовая операция, чтобы исправить повреждение", – написала Мел Би.

Она добавила, что из-за инцидента была вынуждена перенести автограф-сессию своей автобиографической книги, которая должна была состоятся сегодня в Нью-Йорке.

Чуть позже звезда поделилась видео, где предстает в больничной палате, а рядом с ней позируют ее коллеги из Spice Girls – Эмма Бантон, Мел Си и Джерри Холлиуэлл.

"Когда твои красотки приезжают в больницу с объятиями, смехом и большой любовью. Я люблю вас, мои Spice Girls", – прокомментировала ролик артистка.

Что именно случилось с певицей, неизвестно. Как сообщает портал TMZ, с Мел Би произошел несчастный случай. Она упала с лестницы в доме у своего друга. Издание также отмечает, что в момент инцидента Мел Би не находилась под действиями наркотиков или алкоголя.

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