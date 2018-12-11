Житель города Балтимор, США, сорвал в лотерею джекпот благодаря детям, которые опоздали на школьный автобус. Об этом сообщает UPI.

Кевин Фенвик каждый день покупал билеты мгновенной лотереи в одном и том же магазине, но однажды был вынужден изменить привычке, так как его дети опоздали на школьный автобус. 58-летний мужчина подвез их на машине, а затем отправился на работу непривычным маршрутом, по пути высматривая магазины, где можно купить лотерейные билеты.

Наконец Фенвик нашел магазин и приобрел в нем билет за пять долларов. Он стер защитный слой и увидел, что выиграл 50 тысяч долларов (почти 1,4 миллиона гривен). "Я не мог поверить своим глазам! Я встал и прошелся, а затем снова сел и положил перед собой билет. Но надпись "50 тысяч долларов" никуда не исчезла", - рассказал он.

Он немедленно позвонил жене, но та поначалу приняла вести о джекпоте за розыгрыш, так как до этого Фенвик пару раз шутил подобным образом.

Американец добавил, что крупный выигрыш пришелся как раз кстати: "У нас было несколько важных дел, которые мы начали, но не закончили из-за финансовых проблем. Теперь мы сможем это сделать и перейти к новым задачам".

Ранее сообщалось, что мужчина заработал крупную сумму в ожидании денежного приза.