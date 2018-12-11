"Шахтер" - "Лион": прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов [ Редактировать ]
В среду, 12 декабря" Шахтер" сыграет в Киеве с "Лионом" в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.
По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне номинальных хозяев поля.
Так, компания bet365 принимает ставки на победу подопечных Фонсеки с коэффициентом 2,14, а на французов – 3,0. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,75.
Их коллеги из William Hill такого же мнения – на триумф Шахтера можно поставить с коэффициентом 2,3, а на победу Лиона – 2,9.
Расписание и результаты всех матчей Лиги чемпионов смотрите здесь.
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