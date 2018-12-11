Дело Зайцевой: прокуроров проверит комиссия [ Редактировать ]
Квалификационно-дисциплинарная комиссия проверит харьковских прокуроров, которые ведут дело подозреваемой в трагическом ДТП на улице Сумской в Харькове Елены Зайцевой. Об этом сообщила в Facebook журналистка Татьяна Доцяк.
По ее словам, жалобу подала защитник интересов пострадавших в жуткой аварии Лариса Матвеева.
"Еще во время следствия экспертам харьковского областного бюро судебно-медицинских экспертиз по неизвестным причинам не были переданы документы, которые могут свидетельствовать о наркотическом состоянии Зайцевой. Это лабораторное исследование мочи, которое выявило опиаты, токсикологическое исследование, которое показало, какие найдены опиаты (кодеин и фенобарбитал), и осмотр наркологом Еленой Федирко, которая зафиксировала суженные зрачки, шаткую походку и невыполненную позу Ромберга",- уточнила Доцяк.
Она отметила, что эксперты не смогли дать ответ на вопрос о наркотиках, поскольку у них не было документов.
"Прокуратура видела недоделанную экспертизу, основывала на ней обвинения, но не вернула обратно на доработку. Это может быть непрофессионализм, а может ангажированность. Это и должна проверить комиссия", - пояснила журналистка.
Также она подчеркнула, что результаты дополнительной экспертизы, которую назначили по требованию защитника второго фигуранта дела о смертельной аварии Геннадия Дронова, будут зачитаны 11 декабря.
Ранее мы сообщали, что доказательства вины Зайцевой могут аннулировать.
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