При обробці заявок на групові перевезення Укрзалізниця в першу чергу надає пріоритет замовленням на перевезення груп дітей. Так, станом на 11 грудня 2018 року Укрзалізниця вже задовольнила 1227 заявок на 56 тис. місць для перевезення дітей до та з місць відпочинку. Це значно більше показника минулого року, коли було 423 заявки на перевезення 16 тис. дітей, зазначив директор департаменту з організації внутрішніх та міжнародних пасажирських перевезень "Укрзалізниці" Олександр Красноштан.

За його словами, цьогоріч до новорічних свят "Укрзалізниця" отримала багато заявок на перевезення груп пасажирів. При їх розгляді місця надаються в першу чергу групам дітей. "Для Укрзалізниці перевезення груп дітей – пріоритетна місія, до якої ставимося з повною відповідальністю, як у питанні першочергового оформлення квитків, так і в питаннях надання вагонів відповідної якості. Загалом Укрзалізниця жодного разу не відмовилася від групових заявок на перевезення дітей", – прокоментував Олександр Красноштан.

Якщо з об’єктивних причин "Укрзалізниця" не може виконати заявку через брак місць, перевізник завжди запропонує альтернативний варіант, наприклад, виїзд в іншу дату, або призначить додатковий поїзд.

Також він зазначив, що наразі залишилося опрацювати 44 заявки на перевезення груп дітей. Це буде зроблено найближчим часом. Зокрема, Олександр Красноштан запевнив, що квитки отримає також група дітей, що вирушає на початку січня до Яремчі. "Наразі нема жодних приводів для хвилювань з боку організаторів цієї поїздки. Ця заявка буде обов’язково задоволена, як і всі інші", – додав він.

Він також закликав організаторів відпочинку дітей при виникненні будь-яких питань повідомляти на гарячу лінію "Укрзалізниц" за тел. 0800-503-111.