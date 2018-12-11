По итогам прошедшей недели средние ставки по банковским вкладам для гривны выросли.

Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net. Повысили доходность банковских сбережений "Мегабанк" и "Пиреус Банк".

Гривневые ставки максимально выросли для вкладов периодом от 3 до 6 месяцев (на 0,16 п.п. до 13,42%). Депозиты на срок от 6 до 12 месяцев подорожали на 0,10 п.п. и предлагают 14,22% годовых. Вклады сроком от 1 до 3 месяцев выросли в цене на 0,09 п.п. до 11,18% годовых. Доходность депозитов на период от 12 месяцев поднялась на 0,08 п.п. и составляет 13,72% годовых. Бессрочные сбережения по-прежнему предлагают 7,88% годовых, вклады сроком до месяца – 10,50% годовых.

Долларовые ставки максимально выросли для периода от полугода до года (на 0,06 п.п. до 2,82% годовых). Вклады сроком от 3 до 6 месяцев набрали 0,05 п.п. и предлагают 2,27% годовых. Депозиты на срок свыше года подорожали на 0,04 п.п. до 3,01% годовых. Депозиты периодом от месяца до 3 по-прежнему предлагают 1,23% годовых. Бессрочные сбережения также не изменились в цене – 0,96% годовых. Стоимость депозитов на период до месяца составляет 1,41% годовых.

Средние процентные ставки для вкладов в евро остались без изменений для периодов до месяца (1,07%) и от месяца до 3 (1,10%). Бессрочные сбережения также не претерпели изменений и предлагают 0,60% годовых. Вклады сроком от 3 до 6 месяцев повысили доходность на 0,02 п.п. и предлагают 1,63% годовых. Депозиты на период от 6 до 12 месяцев набрали 0,07 п.п., и средняя ставка составляет 2,03% годовых. Вклады на периоды свыше года подорожали на 0,04 п.п. до 2,15% годовых.

Читайте также, что происходит с курсом доллара в Украине.