11 декабря на улице Рабочей в Днепре трамвай на ходу сошел с рельсов. Он врезался в дерево первым вагоном. Из-за аварии движение электротранспорта в обоих направлениях временно заблокировано. Люди вынуждены выходить из вагонов и добираться по делам своим ходом, сообщает "Информатор".

Комментировать то, как это произошло и есть ли пострадавшие, и вагоновожатые, и сотрудники КП "Днепрэлектротранспорт" отказались. Предварительно, со слов очевидцев, трамвай двигался вверх, когда колеса первого вагона слетели с рельсов. Трамвай понесло в сторону и буквально вывернуло параллельно трамвайным путям.

По предварительной информации, авария произошла из-за того, что одна из рельс была повреждена. На месте работает аварийная бригада, но опять же никакой информации о том, когда движение электротранспорта восстановится, сотрудники не дают. Трамваи стоят в двух направлениях - вверх и вниз по Рабочей.

Недавно троллейбус загорелся прямо на ходу.