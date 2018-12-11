В Днепре трамвай сошел с рельс и "влетел" в дерево [ Редактировать ]
11 декабря на улице Рабочей в Днепре трамвай на ходу сошел с рельсов. Он врезался в дерево первым вагоном. Из-за аварии движение электротранспорта в обоих направлениях временно заблокировано. Люди вынуждены выходить из вагонов и добираться по делам своим ходом, сообщает "Информатор".
Комментировать то, как это произошло и есть ли пострадавшие, и вагоновожатые, и сотрудники КП "Днепрэлектротранспорт" отказались. Предварительно, со слов очевидцев, трамвай двигался вверх, когда колеса первого вагона слетели с рельсов. Трамвай понесло в сторону и буквально вывернуло параллельно трамвайным путям.
По предварительной информации, авария произошла из-за того, что одна из рельс была повреждена. На месте работает аварийная бригада, но опять же никакой информации о том, когда движение электротранспорта восстановится, сотрудники не дают. Трамваи стоят в двух направлениях - вверх и вниз по Рабочей.
Недавно троллейбус загорелся прямо на ходу.
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