Україну замете снігом [ Редактировать ]
Синоптики повідомляють про різке погіршення погоди в Україні у найближчі дні. Потужні снігопади та заметілі - очікують у північних та центральних регіонах.
Там уже оголосили штормове попередження. "Укравтодор" визначив другий - "жовтий" - рівень загрози на дорогах у Київській, Чернігівській, Житомирській, Черкаській, Полтавській та Кіровоградській областях.
Водіїв закликають бути особливо уважними й обережними на дорозі, і без нагальної потреби не виїжджати.
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