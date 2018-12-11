Синоптики повідомляють про різке погіршення погоди в Україні у найближчі дні. Потужні снігопади та заметілі - очікують у північних та центральних регіонах.

Там уже оголосили штормове попередження. "Укравтодор" визначив другий - "жовтий" - рівень загрози на дорогах у Київській, Чернігівській, Житомирській, Черкаській, Полтавській та Кіровоградській областях.

Водіїв закликають бути особливо уважними й обережними на дорозі, і без нагальної потреби не виїжджати.