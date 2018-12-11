Українські дорожники і далі вражають своїми технологіями будівництва шляхів. Цього разу відзначилися франківські "фахівці" поклали асфальт просто у сніг. Чому затіяли ремонт взимку і скільки прослужить нове покриття? З'ясовували наші кореспонденти.

Дорога Івано-Франківськ - Стрий. На дворі мінус три, а дорожники, не покладаючи рук, у снігопад стелять новий асфальт.

"Паде сніг це якраз така сполука секретна, яка сполучає асфальт з дорогою От кладе асфальт дуже файно на сніг, навіть не убирає сніг, не просушує дорогу по технології. Що сі робить, кіно і німці".

Попри негоду, дорожники працювали цілий день. Відремонтували більше ніж півкілометра шляху.

"Ціле літо яке було файно, а вони найшли собі на зиму. Тут грейдер не пройшов, то не порівняв. Навіть ровером проїхати вже асфальтом не будеш їхати", - говорить Василь Ребега, житель села Пійло.

Чи довго прослужить відремонтована дорога - люди теж сумніваються.

"Я не сподівався, що цього року ще будуть робити дорогу. Я думав десь літом, навесні наприклад. Ну не зараз. Якщо зимою роблять дорогу, то точно довго не простоїть", - говорить Юрій, житель села Пійло.

Працює техніка на дорозі й сьогодні. Щоправда, асфальт - не стелять. Облаштовують узбіччя. Навіщо у негоду вкладали новий асфальт? З таким питанням йдемо до виконавців. Та в будівельній фірмі говорити про це відмовились.

"Добрий день. А ми шукаємо фірму ПБМ. Можна до вас? - Не можу я давати ніякі телефони. Я не можу вам помогти, на жаль. - Хтось із керівництва, хто б прокоментував цю ситуацію. - Спробуйте офіційно звернутися із листом".

За словами співробітників будівельної фірми, усе керівництво і зараз на дорозі … проводять ремонти.

"Все керівництво у нас знаходиться на дорозі, така ситуація ви ж бачите. - А ремонти вони ще десь проводять, ви не знаєте? - Звичайно що проводять. - На даний час? - Так. Мости, дороги. - На даний час проводять ремонти? - Так", - говорить

Відмовили у зустрічі нашій знімальній групі і в Службі автомобільних робіт, яка замовила ремонт.

"До кого? - До керівника, Буджака. - Його немає. Він у відрядженні".

Утім прес-служба дорожників свою роботу все ж таки прокоментувала. Інженер відділу технічного контролю саду запевнив - при укладанні асфальту будівельна фірма дотрималася усіх стандартів.

"Асфальтобетон застосовувався з модифікованих бітумів, можна говорити що він дає змогу при низьких температурах і хороших погодних умовах застосовувати і добиватися хорошої якості. Але на мій погляд роботи виконані нормально, якісно і без будь-яких претензій до підрядної організації", - говорить Віталій Васільєв, провідний інженер відділу технічного контролю Служби автомобільних доріг в Івано-франківській області.

Чи можна вважати снігопад - хорошими погодними умовами - експерт не уточнив. Але запевнив - уже днями візьмуть зразки постеленого асфальтобетону і проведуть лабораторне дослідження.