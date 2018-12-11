"Голос України" опублікував закон щодо припинення дружби з Росією [ Редактировать ]
Закон щодо припинення дії Договору про дружбу з Росією опубліковано у парламентському виданні "Голос України". Відповідно завтра, 12 грудня, він набуде чинності. А договір перестане діяти з 1 квітня 2019.
Така дата не випадкова, адже саме 1 квітня 1999 року угоду про дружбу між державами підписали тодішні президенти - Леонід Кучма та Борис Єльцин.
Закон про припинення дії цього документа напередодні завізував Петро Порошенко. І пояснив - цього не зробили раніше, щоб використовувати положення Договору про дружбу як базу для численних позовів України проти Росії в міжнародних судах та інших інстанціях.
"Непродовження договору з Росією слід розглядати не як епізод, а як частину нашої стратегії на остаточний розрив з колоніальним минулим і переорієнтацію на Європу, інші складові цієї стратегії це є безвіз, угода про асоціацію з Європейським Союзом, Томос, просто створення автокефальної незалежної української церкви, вихід з СНД, закріплення в конституції курсу на вступ до НАТО та ЄС, створення потужної патріотичної професійної української армії", - заявив Петро Порошенко.
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