Майже півтори тисячі експонатів вдалося врятувати із найстарішого бразильського музею, який згорів у вересні. Працівники кажуть - не сподівалися знайти у зруйнованій будівлі стільки вцілілих артефактів.

Загалом у Національному музеї в Ріо-де-Жанейро було майже 20 мільйонів предметів різних епох та країн. Зокрема, колекції мінералів, скам'янілостей, мумій та індіанського посуду, зібрані за 200 років його існування.

Вогонь охопив будівлю другого вересня. Звідки він поширився - поки що невідомо. Через брак фінансування музей був занедбаним і зайнявся дуже швидко.