Студент получил степень магистра за диссертацию о Кардашьян [ Редактировать ]
Звезда реалити-шоу и жена рэпера Канье Веста Ким Кардашьян стала объектом диссертации студента из США. Работа получила название "Как Кардашян изменила мою жизнь", сообщает Grazia Magazine.
Ким Кардашян - одна из самых популярных звезд современности. Студент Кордерро Макмарри из университета Северной Аризоны решил взглянуть на успех знаменитости с научной точки зрения. Ее деятельность он избрал темой своей диссертации. Парень проанализировал десятки новостей о Ким и на их основе написал 68 страниц о ее жизни.
"После года бессонных ночей и 68 страниц, я наконец закончил университет со степенью магистра!" - написал Кордерро в Twitter.
После защиты работы Макмарри подумал о том, что хочет передать диссертацию Ким. Она ответила студенту и ждет копию работы.
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