Звезда реалити-шоу и жена рэпера Канье Веста Ким Кардашьян стала объектом диссертации студента из США. Работа получила название "Как Кардашян изменила мою жизнь", сообщает Grazia Magazine.

Ким Кардашян - одна из самых популярных звезд современности. Студент Кордерро Макмарри из университета Северной Аризоны решил взглянуть на успех знаменитости с научной точки зрения. Ее деятельность он избрал темой своей диссертации. Парень проанализировал десятки новостей о Ким и на их основе написал 68 страниц о ее жизни.

"После года бессонных ночей и 68 страниц, я наконец закончил университет со степенью магистра!" - написал Кордерро в Twitter.

После защиты работы Макмарри подумал о том, что хочет передать диссертацию Ким. Она ответила студенту и ждет копию работы.

Ранее Кардашьян подверглась критике за фото.