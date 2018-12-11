Мужчина 48 лет хранил подарок бывшей девушки и открыл его [ Редактировать ]
В Канаде мужчина по имени Адриан Пирс хранил коробку с подарком от девушки, которая бросила его 48 лет назад, и только теперь решился ее открыть, пишет CTV News.
Перед Рождеством девушка, с которой он тогда встречался, вручила ему подарок и тут же сообщила, что желает расстаться. Он не стал открывать сверток и с тех пор каждый год клал его под елку. Так продолжалось много лет, пока традиция не прервалась по настоянию жены.
В конце 2017 года о Пирсе и его неоткрытом подарке рассказали в СМИ. Одна из статей попалась на глаза Вики Аллен - той самой девушке, которая бросила его много лет назад. После переписки в Facebook Пирс и его жена пригласили Аллен в гости.
При скоплении людей женщина вышла на сцену местного кафе и лично открыла подарок. За столько лет Аллен успела забыть, что именно было в свертке, поэтому его содержимое оказалось сюрпризом даже для нее. Внутри лежал небольшой сборник высказываний о любви под названием "Любовь это: новые способы заметить то самое чувство". "О нет! - воскликнула она. - Я не могу ему это отдать!".
Потом Аллен объяснила, что именно произошло 48 лет назад. По ее словам, пока она ходила по торговому центру и выбирала подарок для Пирса, к ней подошел незнакомый парень и внезапно поцеловал ее. "Все это было бы не так плохо, если бы я не поцеловала его в ответ", - говорит женщина. После этого она решила, что должна немедленно расстаться с Пирсом.
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