Венгерский художник Гергели Дудаш, создающий очень интересные визуальные загадки, опубликовал новую картинку для своих самых внимательных подписчиков в Facebook. В этот раз среди множества улыбающихся снежинок нужно найти маленького снеговика.

"Счастливого декабря! Крошечный снеговик спрятался среди снежинок, сможете ли вы его найти?". Удачи!" – написал Гергели Дудаш под фото.

"Я нашел его за 5 секунд", "Это было легко", "Он такой маленький, но я его нашла", – пишут пользователи сети в комментариях.

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