Забавная визуальная головоломка "взорвала" интернет [ Редактировать ]
Венгерский художник Гергели Дудаш, создающий очень интересные визуальные загадки, опубликовал новую картинку для своих самых внимательных подписчиков в Facebook. В этот раз среди множества улыбающихся снежинок нужно найти маленького снеговика.
"Счастливого декабря! Крошечный снеговик спрятался среди снежинок, сможете ли вы его найти?". Удачи!" – написал Гергели Дудаш под фото.
"Я нашел его за 5 секунд", "Это было легко", "Он такой маленький, но я его нашла", – пишут пользователи сети в комментариях.
Читайте также, простой тест раскроет всю правду о вас.
по теме
"Это самая настоящая любовь": Ани Лорак умилила поклонников (фото)
Украинская певица умилила поклонников новым снимком в соцсети
Настю Каменских раскритиковали за выступление в трусах (видео)
Украинская певица Настя Каменских выступила на M1 Music Awards 2018
"Жертва ботокса и пластики": Ани Лорак высмеяли за новый образ (фото)
Украинская певица Ани Лорак встревожила поклонников своим внешним видом
Instagram поможет незрячим "увидеть" фото
Социальная сеть Instagram выпустила обновление
Настя Каменских появилась на публике с помолвочным кольцом
Недавно Настя Каменских появилась на съемках с помолвочным кольцом