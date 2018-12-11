Женской гонкой преследования завершился дебютный этап Кубка мира по биатлону в Поклюке, передав эстафету Хохфильцену. Именно там, в небольшой альпийской деревне с населением около 1100 человек, с 13 по 16 декабря спортсмены разыграют 6 комплектов наград.

Хохфильцен - одно из лучших мест для болельщика на биатлонной карте мира. Гоночная трасса расположена на средней высоте около 1000 метров. Самым сложным является подъем перед огневым рубежом, который практически не оставляет возможности для полноценного отдыха, а в контактных гонках дает шанс решить судьбу медалей.

Фото: biathlon-hochfilzen.at

На самом длинном круге для мужского спринта перепад высот составляет 39 метров, между 997 и 1036 метрами. Максимальный подъем составляет 20 метров, а общая длина подъемов - 373 метра. Трасса отлично подходит для зрителей, так как зона финиша находится прямо под трибунами, отлично виден огневой рубеж, а длинная финишная прямая позволяет насладиться спринтерскими разборками.

План биатлонного стадиона в Хохфильцене

В прошлому году сборная Украины завоевала "серебро" в женской эстафете, использовав всего пять дополнительных патронов. Вита Семеренко остановилась в шаге от медали в спринте, у мужчин выше всех финишировал Дмитрий Пидручный - на 12-м месте. Кроме того, Юлия Джима попала в цветочную церемонию "пасьюта".

2-й этап Кубка мира по биатлону, Хохфильцен. Расписание гонок:

13 декабря, 15:15. Спринт, 7,5 км, женщины

14 декабря, 15:15. Спринт, 10 км, мужчины

15 декабря, 12:30. Гонка преследования, 10 км, женщины

15 декабря, 15:45. Гонка преследования, 12,5 км, мужчины

16 декабря, 12:15. Эстафета, 4х6 км, женщины

16 декабря, 15:15. Эстафета, 4х7,5 км, мужчины

Примечание: время стартов указано киевское.