Принципиальная цель судебной реформы - уменьшить политическое влияние на судебную систему Украины - не достигнута, реформа даже привела к противоположному результату.

Об этом свидетельствуют результаты опроса профессиональной юридической среды, проведенного Центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко, передают "Українські новини".

Тема исследования - "Результаты внедрения судебной реформы в Украине по состоянию на конец 2018".

Так, 52,5% респондентов считают, что цель уменьшить политическое влияние не достигнута.

Еще 21% опрошенных ответили, что достигнут прямо противоположный результат, и политическое влияние на деятельность судов увеличился.

"Только, 1,3% опрошенных верят, что произошло уменьшение политического влияния на судебную систему", - сказал на пресс-конференции, представляя результаты опроса руководитель центра "Социальный мониторинг" Дмитрий Дмитрук.

Профессиональная среда считает, что ни одна из задекларированных целей судебной реформы не достигнута в полном объеме.

Лишь 1,5% экспертов считают, что судебная система очищена от нечестных судей, только 2% экспертов считают, что проблема коррупции в судах решена и лишь 9,5% экспертов считают, что доступ к правосудию улучшился.

Профессиональное сообщество считает, что достигнута единая цель судебной реформы - выполнение требований международных организаций.

Это единственный пункт опроса, по которому эксперты выразили оценку - цель достигнута или достигнута частично ответили 51,8% респондентов.

Согласно этому же исследованию, ответственными за провал судебной реформы профессиональная среда признает президента Петра Порошенко и заместителя главы Администрации Алексея Филатова.

Реальными кураторами судебной реформы профессиональное юридическое сообщество определило: Филатова - 24,5% опрошенных; Порошенко - 24,3% соответственно; европейских доноров - 11,5%.

39,6% опрошенных экспертов считают ответственным за провал судебной реформы Порошенко, 17,5% - Филатова, 6% - председателя Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Сергея Козьякова.

Опрос проводился 28 ноября - 6 декабря методом телефонного интервью.

В исследовании приняли участие 400 респондентов, среди которых адвокаты, правоохранители, судьи, ученые, правозащитники и другие представители профессионального юридического сообщества, которые непосредственно сталкиваются с работой украинских судов.

Судебная реформа в Украине началась в 2014 году по требованию Революции достоинства. Разработкой проекта одновременно занимались, при поддержке международных организаций, общественная организация "Реанимационный пакет реформ" и Совет судебной реформы при Администрации президента. Но со временем исключительная функция разработки проекта реформы перешла к Совету судебной реформы, которую возглавлял заместитель главы АП Алексей Филатов.

В 2016 году Верховная Рада утвердила законопроект "О судоустройстве и статусе судей", разработанный ею.

С 2017 года Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) начала квалификационное оценивание всех судей на соответствие критериям профессионализма и добропорядочности. Были ликвидированы суды первой и второй инстанции, а вместо них образованы новые. Вместо высших специализированных судов и Верховного суда Украины создан новые Верховный суд с соответствующими кассационными палатами.

Процедура квалификационного оценки, создания Верховного суда и много других пунктов впоследствии получили многочисленную критику со стороны профессионального сообщества.