Рождество - один из важнейших праздников христиан. Для живущих по Григорианскому календарю он наступает 25 декабря, именно в этот день родился в городе Вифлееме Иисус Христос, сын Божий.

История праздника

Первое упоминание праздника обнаружены в священных писаниях Матфея и Луки в первой половине IV века. Именно оттуда следует, что знамение рождения сына Божьего произошло в ночь на 25 декабря, во время восхода первой вечерней звезды.

Согласно поверьям, маленький Христос появился на свет в пещере, где от непогоды пастухи укрывали скот. О том, что в мир пришел Спаситель, ангелы возвестили пастухам, которые отправились в пещеру и поклонились новорожденному. А волхвы, направляемые светом яркой звезды, принесли Сыну Божьему свои дары - ладан, золото и смирну.

Эта сцена стала главным символом праздника Рождества Христова. Ее воплощают в храмах и в жилых домах при помощи объемных фигур, выполненных из различных материалов: дерева, фарфора, глины.

Дата празднования была установлена еще в 431 году на Третьем Вселенском соборе, который состоялся в Эфесе.

Церковные традиции

Церковные традиции католиков заключаются в некоторых ритуалах. Один из них - это Адвент, период покаяния, длящийся 4 недели до праздника. В это время верующие исповедуются, чтобы с чистым сердцем участвовать в Рождественских богослужениях и принять Причастие, а духовенство облачается в одежды фиолетового цвета.

В храмах у алтарей устанавливается венок с четырьмя свечами, и в каждое воскресенье Адвента зажигается по одной свече. Круглая форма венка символизирует вечность, а зеленый цвет - надежду, как и ветви рождественской елки.

Празднование начинается с восходом первой вечерней звезды, которая возвестила всему миру о времени рождения Сына Божьего и продолжается в течение восьми дней (октавы). В эти дни католики почитают святых.

30 декабря, если этот день не выпадает воскресенье, отмечается праздник Святого Семейства: Младенца Иисуса, Девы Марии и Иосифа. А завершается празднование Рождества 1 января, когда с особой торжественностью отмечается День Пресвятой Богородицы.

Рождественское время продолжается вплоть до праздника Крещения, который в римско-католическом календаре отмечается в первое воскресенье за ​​Богоявлением (6 января).

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