Конкурс национальных костюмов - самый яркий из всех этапов "Мисс Вселенная".

В нарядах девушки подчеркивают особенности своей страны. Впрочем, некоторые костюмы с натяжкой можно назвать национальными - все-таки организаторы устраивают шоу и рассчитывают прежде всего на яркое зрелище.

Финал конкурса состоится 17 декабря.

Украину на конкурсе красоты "Мисс Вселенная 2018" представляет Карина Жосан. Ее национальный наряд называется "Дерево жизни". Он украшен элементами украинских орнаментов, используемых в традиционных украинских костюмах.

Podrobnosti.ua публикует фото нескольких необычных национальных костюмов.

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