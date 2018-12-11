Авокадо считается очень полезным продуктом, однако полезны не все плоды. Как же выбрать действительно питательный и вкусный? Об этом пишет "Сегодня".

По словам диетологов, авокадо полезен для сердечно-сосудистой системы. Этот плод содержит кислоту, которая расщепляет так называемый "плохой холестерин" и препятствует появлению нового.

Также авокадо влияет на нормализацию гормонального фона у женщин. А коллаген, который он содержит, восстанавливает здоровье кожи и волос. Клетчатка фрукта нормализует работу кишечника. Впрочем, авокадо надо уметь выбирать. Неспелые не дадут никакого результата. Фрукт должен быть чуть мягким, по цвету не ярко-зеленым. Обращать надо внимание и на корешок, поскольку если возле корешка мы будем видеть темные пятна, значит, плод начал уже портиться.

Если вы все-таки купили неспелый фрукт, он может созреть в домашних условиях. Для этого авокадо надо положить в бумажный пакет, спрятать в темный ящик и ждать два-три дня.

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