В Днепре парень выбросил микроволновку с балкона во время отдыха компании молодежи в одной из квартир многоэтажного дома. Об этом накануне сообщил адвокат Никита Юрьевич на своей странице в Facebook.

"Днепр, Украина. 09.12.2018, да ребята ваша "вписка" вышла из под контроля. Уголовное производство уже зарегистрировано. Работаем", - написал он.

В комментариях он уточнил, что инцидент произошел по улице Кирова, 27д. В этот момент внизу гуляла девушка с ребенком. К счастью, на них микроволновка не упала. Но зато она повредила автомобиль.

Ранее мы писали о том, какие продукты опасно греть в микроволновке.