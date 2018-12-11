В Днепре подросток выбросил микроволновку с балкона [ Редактировать ]
В Днепре парень выбросил микроволновку с балкона во время отдыха компании молодежи в одной из квартир многоэтажного дома. Об этом накануне сообщил адвокат Никита Юрьевич на своей странице в Facebook.
"Днепр, Украина. 09.12.2018, да ребята ваша "вписка" вышла из под контроля. Уголовное производство уже зарегистрировано. Работаем", - написал он.
В комментариях он уточнил, что инцидент произошел по улице Кирова, 27д. В этот момент внизу гуляла девушка с ребенком. К счастью, на них микроволновка не упала. Но зато она повредила автомобиль.
Ранее мы писали о том, какие продукты опасно греть в микроволновке.
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