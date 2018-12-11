Нацполиция возбудила уголовное дело в связи с подделкой документов "Оппозиционного блока" [ Редактировать ]
8 декабря Главное следственное Управление Национальной полиции Украины внесло в ЕРДР и начало уголовное производство в связи с обращением народного депутата, Сопредседателя "Оппозиционного блока" Юрия Бойко о подделке официальных документов партии.
Юрий Бойко считает, что член Политсовета "Оппозиционного блока" Александр Касянюк совершил уголовное преступление, предусмотренное ст. 170 и ч. 2 ст. 358 УК Украины. Так, он умышленно, вопреки п. 6.1 ст. 6 Устава партии, препятствуя ее законной деятельности, издал и направил в региональные организации партии заведомо поддельные документы – письма о недееспособности Политсовета "Оппозиционного блока" и проведения 15 декабря съезда партии.
При этом А. Касянюк осознавал, что в соответствии с Уставом партии решение о проведении съезда принимается исключительно Политсоветом, а 12 ноября во время проведения заседания Политсовета "Оппозиционного блока" такое предложение принято не было.
Решения Политсовета о проведении съезда 15 декабря, на которое ссылается Касянюк, не существует.
Отметим, что Устав партии предусматривает только один способ проведения съезда - через решение Политического совета, которое принимается большинством в 2/3 голосов и вступает в силу только за подписью двух Сопредседателей - Юрия Бойко и Бориса Колесникова.
"Обращения региональных организаций" не является основанием для проведения съезда.
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