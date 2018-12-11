В Голосеевском районе Киева, на улице Метеорологической, нашли труп мужчины. Тело находилось в канализации. Об этом сообщает УНН.

Умершему 35 лет.Труп нашли случайные прохожие вечером 9 декабря.

Обстоятельства гибели и подробности инцидента пока не сообщаются.

Ранее мы писали о том, что под Львовом на свалке нашли сгоревший труп подростка.