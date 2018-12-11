В столичной канализации нашли труп [ Редактировать ]
Фото: Pixabay
В Голосеевском районе Киева, на улице Метеорологической, нашли труп мужчины. Тело находилось в канализации. Об этом сообщает УНН.
Умершему 35 лет.Труп нашли случайные прохожие вечером 9 декабря.
Обстоятельства гибели и подробности инцидента пока не сообщаются.
Ранее мы писали о том, что под Львовом на свалке нашли сгоревший труп подростка.
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