В Минобороны увеличат расходы на вооружение [ Редактировать ]
В 2019 году Украина направит на развитие вооружений и военной техники по линии Минобороны 16,97 млрд грн, что на 3,73% больше, чем в этом году. Данные параметры закреплены в основном финансовом законе на 2019 год, обнародованном во вторник, 11 декабря, на сайте Верховной Рады.
Предусмотренный законом общий бюджет Минобороны в 2019 году оценивается в 102,49 млрд грн, в общем объеме расходов военного ведомства - 81,69 млрд грн (79,7% бюджета ведомства) должны быть направлены на обеспечение деятельности ВСУ.
Доля расходов на развитие ВВТ в общем объеме бюджета военного ведомства в 2019 году составит 16,6%, в госбюджете 2018 года на эти цели было предусмотрено 19% расходов Минобороны.
В 2019 году расходы на развитие ВВТ составят 8% от общего объема расходов на сектор безопасности и обороны, который по данным Минфина, составит 212 млрд грн (5,4% ВВП), или на 18,6% больше, чем в 2018 году.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ приведены в полную боеготовность.
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