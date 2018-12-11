Ким Кардашьян рассказала о пренебрежении гигиеной [ Редактировать ]
Ким Кардашьян-Уэст поделилась в интервью на американском телевизионном шоу Busy Tonight, что у нее есть привычка спать накрашенной. Об этом сообщает Fox News.
Во время передачи актриса Бизи Филиппс спросила у Кардашьян-Уэст, засыпала ли она с мейкапом. "Даже когда у меня не запланирован выход в свет, я стараюсь сохранить макияж на ближайшие два дня", - ответила 38-летняя телезвезда.
Однако, по словам дерматологов, спать не снимая макияжа - опасная для здоровья привычка. "Макияж на лице может мешать обновлению здоровых клеток кожи в течение ночи", - предупредила дерматолог Джессика Вайзер.
Ранее мы писали, что студент получил степень магистра за диссертацию о Кардашьян.
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