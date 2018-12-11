По итогам 2018 года тарифы на газ для населения, на горячую воду, отопление и электроэнергию вырастут. Об этом сообщается в обновленном консенсус-прогнозе чиновников и экспертов, опубликованном на сайте Минэкономразвития.

Согласно прогнозу, газ подорожает на 15% в 2019 году, на 18% в 2020 году и на 15% в 2021 году.

Горячая вода, отопление вырастут в цене на 10% в 2019 году, на 12% в 2020 году и на 15% в 2021 году.

Электроэнергия подорожает на 20,5% в 2019 году, на 19,5% в 2020 году и на 20% в 2021 году.

Согласно консенсус-прогнозу, инфляция в Украине по итогам 2018 года достигнет 10,1% после чего снизится до 8% в 2019 году, 6,9% в 2020 году и 6% в 2021 году.

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