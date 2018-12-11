В современном мире без гаджетов почти невозможно жить, но очень часто в самый неподходящий момент телефон подводит нас и выключается. Поэтому рекомендуется купить портативную зарядку, чтобы не оказаться в неудобном положении. Но что делать, если заряд батареи почти на нуле, а портативки с собой нет? Flytythesky.ru предлагает несколько способов продлить работу вашего устройства от аккумулятора.

1. Выключите телефон

Если вы точно знаете, что ваш гаджет не протянет, просто выключите его на какое-то время, чтобы в нужный момент на нём сохранилось хоть немного заряда.

2. Включите авиарежим

Если вы знаете, что в ближайшее время вам не понадобится ваш гаджет, включите авиарежим. Так ваш телефон приостановит поиск сигнала и не будет растрачивать имеющийся заряд. Зато вы сможете пользоваться другими функциями.

3. Отключите Wi-Fi, GPS и Bluetooth

Этот пункт схож с предыдущим, однако очень полезен в том случае, если вам нужно совершать звонки, но при этом не нужно использовать интернет. Более того, зачастую пользователи забывают выключить вай-фай даже после его использования. То же самое касается и GPS. А это, в свою очередь, приводит к безостановочному поиску сигнала. Ко всему прочему, ваш заряд батареи "съедается".

4. Не разряжайте телефон полностью

Современные телефоны оснащены новым видом батарей, которые как раз и рассчитаны на частую зарядку. Поэтому старайтесь не разряжать телефон до полной разрядки, это сохранит саму батарею вашего гаджета, в результате чего заряд будет держаться намного дольше. Также рекомендуется заряжать телефон по мере необходимости, когда остаётся минимальный заряд батареи.

5. Отключите вибрацию

Мы привыкли использовать все функции телефона на максимум. Почти у каждого при звонке помимо самой мелодии телефон ещё и вибрирует. Если вам нужно сохранить заряд, выключите вибросигнал или вообще звук.

6. Уменьшите подсветку экрана

Удивлены? А вот так! Подсветка съедает очень много заряда, особенно когда использован режим максимальной яркости. Уменьшив подсветку даже на несколько пунктов, вы сбережёте свой ценный заряд батареи, а на видимость это особо не повлияет. Ко всему прочему, отключите автоматическую регулировку яркости экрана, которая зависит от освещения места, где вы находитесь.

7. Отключите ненужные функции

Камера, калькулятор, многозадачность, фонарик - всё это влияет на скорость снижения заряда. Поэтому закройте все ненужные приложения, работающие в фоновом режиме, оставив только самое необходимое. Помимо этого, вам стоит отключить уведомления, например, почты и соцсетей.

8. Отключите анимацию

Сегодня визуальная составляющая - это основа популярность той или иной модели телефона. Поэтому очень часто производители предлагают дополнительные анимированные эффекты при нажатии, звонке или же просто живые обои. Итак, заряд батареи требует отказа от этих функций и виджетов.

9. Отключите энергозатратные приложения

О том, какие приложения и программы "съедают" большую часть заряда можно узнать в настройках своего смартфона. Некоторые из них можно удалить, так вы сохраните еще и память. AirDrop на iOS нужен для того, чтобы обмениваться файлами с другими устройствами Apple. Эта функция тратит достаточно заряда, поэтому можете её отключить. Также за ненадобностью выключите голосовой помощник Siri.

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