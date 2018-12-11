Топ-запросов украинцев в 2018 году [ Редактировать ]
Компания Google Украина опубликовала рейтинг самых популярных запросов среди украинцев в 2018 году. Лидером оказался запрос "ЧМ 2018", то есть чемпионат мира по футболу.
Далее расположился новый сезон российского криминального сериала "Мажор", а замкнул тройку лидеров песенный конкурс "Евровидение".
Также в числе популярнейших оказались сериалы "Школа", "Полицейский с Рублевки" и "Олимпиада 2018".
Среди персон самой запрашиваемой оказалась трагически погибшая ведущая Дизель Шоу Марина Поплавская. Кроме того, украинцы интересовались Егором Кридом, Иосифом Кобзоном, Зианджей (Борисом Апрелем), рэпером Xxxtentacion, физиком-теоретиком Стивеном Хокингом и герцогиней Сассекской Меган Маркл.
По части фильмов больше интереса вызвал "Веном", снятый по вселенной комиксов Marvel. В первую десятку также вошла украинская комедийная лента "Скажене весілля".
Наиболее популярным шоу среди украинцев оказалось "Евровидение". А в категории "Покупка года" лидировала игрушка бейбилэйд.
Полный перечень топовых запросов:
Самые популярные:
- ЧМ 2018
- "Мажор" 3 сезон
- "Евровидение" 2018
- "Школа" 2 сезон
- "Полицейский с Рублевки" 3 сезон
- Кемерово
- Фильмы 2018
- Марина Поплавская
- "Холостяк" 8
- "Олимпиада 2018"
Фильм года:
- "Веном"
- "Монстры на каникулах 3"
- "50 оттенков свободы"
- "Мстители: Война бесконечности"
- "Дэдпул 2"
- "Джуманджи. Зов джунглей"
- "Тихоокеанский рубеж 2"
- "Фантастические твари: Преступления Гриндельвальда"
- "Красотка на всю голову"
- "Скажене весілля"
Сериал года:
- "Мажор" 3 сезон
- "Школа" 2 сезон
- "Полицейский с Рублевки" 3 сезон
- "Домашний арест"
- "Ивановы Ивановы" 3 сезон
- "Молодежка" 5 сезон
- "Гранд Лион"
- "Ольга" 3 сезон
- "Ривердейл"
- "Дві матері"
Вопрос: "Що таке?/Что такое?"
- Биткоин
- Корь
- Томос
- Реинтеграция
- NFC
- Криптовалюта
- Эщкере
- Чсв
- Дифтерия
- Томбой
Покупка года:
- Бейблэйд
- Т2
- Укрзалізниця билеты
- МАУ билет
- Iqos
- Биткоин
- Колонка jbl
- Беспроводные наушники
- Айфон 8
- Резиновые сапоги
Персона года:
- Марина Поплавская
- Егор Крид
- Иосиф Кобзон
- Борис Апрель/Зианджа
- Xxxtentacion
- Стивен Хокинг
- Меган Маркл
- Александр Усик
- Александр Захарченко
- Надежда Савченко
ТВ-шоу года:
- "Евровидение 2018"
- "Холостяк 8"
- "Голос країни 2018"
- "Танці з зірками 2018"
- "Замуж за Бузову"
- "Лига смеха 2018"
- "Оскар 2018"
- "МастерШеф 8"
- "Наречена для тата"
- "Одруження наосліп 2018"
Вопрос: "Чому?/Почему?"
- задерживают пенсию
- мясо коровы называется говядиной
- нет связи МТС
- в Одессе желтый снег
- вянут перцы в теплице
- задерживают детские пособия
- отекают ноги
- мундиаль так называется
- Украина не голосует на Евровидении
- Пасха в разные дни
Вопрос: "Як?/Как?"
- скачать видео с "Ютуб"
- сделать слайм
- удалить "Инстаграм"
- подключить Т2
- заработать деньги в интернете
- ухаживать за орхидеей
- покрасить яйца на Пасху
- зайти в "ВК"
- дозвониться оператору "Киевстар"
- как удалить "Фейсбук"
Смотрите также, как скачать видео с YouTube.
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