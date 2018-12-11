Компания Google Украина опубликовала рейтинг самых популярных запросов среди украинцев в 2018 году. Лидером оказался запрос "ЧМ 2018", то есть чемпионат мира по футболу.

Далее расположился новый сезон российского криминального сериала "Мажор", а замкнул тройку лидеров песенный конкурс "Евровидение".

Также в числе популярнейших оказались сериалы "Школа", "Полицейский с Рублевки" и "Олимпиада 2018".

Среди персон самой запрашиваемой оказалась трагически погибшая ведущая Дизель Шоу Марина Поплавская. Кроме того, украинцы интересовались Егором Кридом, Иосифом Кобзоном, Зианджей (Борисом Апрелем), рэпером Xxxtentacion, физиком-теоретиком Стивеном Хокингом и герцогиней Сассекской Меган Маркл.

По части фильмов больше интереса вызвал "Веном", снятый по вселенной комиксов Marvel. В первую десятку также вошла украинская комедийная лента "Скажене весілля".

Наиболее популярным шоу среди украинцев оказалось "Евровидение". А в категории "Покупка года" лидировала игрушка бейбилэйд.

Полный перечень топовых запросов:

Самые популярные:

ЧМ 2018

"Мажор" 3 сезон

"Евровидение" 2018

"Школа" 2 сезон

"Полицейский с Рублевки" 3 сезон

Кемерово

Фильмы 2018

Марина Поплавская

"Холостяк" 8

"Олимпиада 2018"

Фильм года:

"Веном"

"Монстры на каникулах 3"

"50 оттенков свободы"

"Мстители: Война бесконечности"

"Дэдпул 2"

"Джуманджи. Зов джунглей"

"Тихоокеанский рубеж 2"

"Фантастические твари: Преступления Гриндельвальда"

"Красотка на всю голову"

"Скажене весілля"

Сериал года:

"Мажор" 3 сезон

"Школа" 2 сезон

"Полицейский с Рублевки" 3 сезон

"Домашний арест"

"Ивановы Ивановы" 3 сезон

"Молодежка" 5 сезон

"Гранд Лион"

"Ольга" 3 сезон

"Ривердейл"

"Дві матері"

Вопрос: "Що таке?/Что такое?"

Биткоин

Корь

Томос

Реинтеграция

NFC

Криптовалюта

Эщкере

Чсв

Дифтерия

Томбой

Покупка года:

Бейблэйд

Т2

Укрзалізниця билеты

МАУ билет

Iqos

Биткоин

Колонка jbl

Беспроводные наушники

Айфон 8

Резиновые сапоги

Персона года:

Марина Поплавская

Егор Крид

Иосиф Кобзон

Борис Апрель/Зианджа

Xxxtentacion

Стивен Хокинг

Меган Маркл

Александр Усик

Александр Захарченко

Надежда Савченко

ТВ-шоу года:

"Евровидение 2018"

"Холостяк 8"

"Голос країни 2018"

"Танці з зірками 2018"

"Замуж за Бузову"

"Лига смеха 2018"

"Оскар 2018"

"МастерШеф 8"

"Наречена для тата"

"Одруження наосліп 2018"

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