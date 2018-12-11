Китайский гороскоп - это кладезь мудрости, которая существует уже несколько тысяч лет. Вы сможете найти в нем полезные советы на следующие двенадцать месяцев.

Китайский гороскоп не менее точен, чем астрологический. Он включает 12 знаков, которые символизируют животных, покровительствующих каждому году. От того, кто был талисманом вашего года, будет зависеть то, каким для вас станет 2019 год Желтой Земляной Свиньи.

Кабан (Свинья)

Если вы родились в год Свиньи, то 2019 год вы можете считать для себя благоприятным, однако не стоит думать, что все проблемы обойдут вас стороной. Если ваше животное-талисман по китайскому календарю совпадает с талисманом этого года, это означает, что вам необходимо будет чему-то научиться. Не стоит желать слишком многого, но и на малое размениваться не стоит. Не нужно думать, что вы всего добились, достигли потолка своего развития. Нужно поставить новые цели. Именно для этого и нужен 2019 год - он будет отправной точкой к новым достижениям. Изменить жизнь к лучшему поможет вера в себя и три эффективные практики.

К проблемам на работе и в делах стоит относиться философски, потому что путь через тернии всегда лежит к звездам. Нельзя прекращать обучение - важно продолжить получать знания, помня о том, что этот процесс не должен останавливаться никогда.

Крыса (Мышь)

Рожденным в год Крысы в 2019 году нужно сфокусировать все свое внимание на защите. Эмоциональная защита очень важна для тех, чья работа предполагает активное общение с людьми. Не стоит воспринимать всерьез слухи и сплетни, которые распускаются вокруг вас и связаны с вами.

Запрограммировать себя на успех Крысам помогут пять способов воздействия на подсознание. Любые победы и поражения будут брать свое начало у вас в голове. Это касается любовной сферы жизни, финансовых и деловых начинаний.

Бык (Буйвол)

2019 год - время отдыха и размеренности для Быков. Специалисты отмечают возможные вспышки ревности. Это чувство окажется весьма разрушительным. Шепотки на удачу помогут заручиться поддержкой фортуны в тяжелые периоды.

В 2019 году Быкам придется усерднее трудиться, чтобы достичь поставленных целей и заработать побольше денег. Не стоит рассчитывать на поддержку окружающих, потому что не всегда можно будет на них положиться. Кроме того, предстоит не раз принимать быстрые и важные решения, так что любой просчет может привести к появлению новых проблем. Год благоприятен для поисков любви. Удача будет ждать где-то за поворотом. Это будет год перемен, год расцвета чего-то нового и интересного.

Тигр

Тиграм удастся найти новые возможности для самореализации и достижения заветных целей. Год Свиньи поможет найти решение старых проблем, поэтому не стоит бояться браться за самые смелые проекты. К успеху приведет работа в команде. Рожденным в год Тигра стоит избегать одиночества и затяжных обид.

В любви у этих людей будет больше шансов на удачу, равно как и в творческих начинаниях. 2019 год будет временем благоприятных перемен и отказа от вредных привычек. Можно начинать заниматься спортом, более пристально следить за своим здоровьем, усердно работать. В этом году получится победить лень и научиться использовать свое время более эффективно. Людям, рожденным в год Тигра, во многом помогут правильно поставленные цели. Также можно пользоваться сильными заговорами на везение.

Кролик (Кот)

Рожденным в год Кролика эксперты советуют избавиться от высоких амбиций. Они утянут их вниз, потому что не дадут поставить правильные, посильные задачи. Амбиции опасны для тех, кто завистлив, а представители этого знака, согласно китайскому календарю, склонны к зависти. К счастью, с завистью можно легко справиться, особенно во время правления Свиньи.

Энергия стихии Земли очень хорошо сказывается на сосредоточенности, на внимании. 2019 год будет идеален для обучения, для получения новых навыков. Можно смело менять работу, переезжать в другую страну, город. Согласно китайскому гороскопу, в год Свиньи Кроликам можно смело совершать дорогостоящие приобретения, будь то квартира или автомобиль.

Дракон

Стихия Земли очень плохо сочетается с энергией Дракона. То же самое касается и энергии Свиньи. Этот год может быть очень нестабильным для людей, рожденных в год Дракона. Это приведет к тому, что будут постоянно складываться какие-то непростые ситуации. Найти выход из них помогут три эффективных способа.

Чтобы остаться на плаву в финансовой сфере, придется на корню пересмотреть отношение к привычным вещам, например, к тратам. Их стоит ограничить, потому что поступление средств может быть нестабильным. Могут начаться непредвиденные проблемы с работой. Эксперты советуют постараться заручиться поддержкой коллег и партнеров, потому что в одиночку справиться со всеми проблемами будет крайне непросто. В любви тоже не помешают советы близких людей. Потребуется терпение и выдержка, а также честность и желание идти навстречу.

Змея

Змея и Свинья сочетаются хорошо, а стихия Земли для людей, рожденных в год Змеи, является самой благоприятной. Этот год отмечен существенными прорывами в делах и на работе. Те сферы жизни, в которых постоянно возникали какие-то неурядицы, станут менее проблемными. Это отличный период для всех, кто знает, чего хочет от жизни.

Нужно постараться привлечь в свою жизнь позитивные перемены. Сделать это можно лишь при наличии искреннего желания. В китайском гороскопе люди, рожденные в год Змеи, отмечены как трепетно относящиеся к стабильности. Им чуждо стремление к авантюрам, но сейчас, в 2019 году, оно не помешает. Нужно осознать, что изменения - это часть жизни и важное условие развития личности. Это важный и очень позитивный год, в который нельзя бояться перемен.

Лошадь

Каждый человек должен четко осознавать, на что он способен, а на что нет. Людям, рожденным в год Лошади, в 2019 году необходимо узнать свой энергетический потенциал, чтобы быть готовыми проверить себя на прочность. В этом году, согласно китайскому гороскопу, может наступить период, когда необходимо будет выложиться по полной программе ради достижения определенной цели.

Полная боевая готовность потребует больших затрат энергии, поэтому нужно вовремя отдыхать. В 2019 году необходимо соблюдать режим, правильно питаться и избавляться от вредных привычек. Стоит почаще менять обстановку, чтобы повышать настроение и перезагружать сознание. Нужно работать эффективнее, но немного меньше по времени, чтобы оставалось время на себя и на семью. Следуя законам процветания, можно будет быстрее изменить жизнь к лучшему.

Коза (Овца)

Представители знака Козы непоседливы и динамичны, что в условиях расцвета энергии Земли будет довольно полезно. С другой стороны, могут активизироваться не только люди, рожденные в год Козы, но и их враги, недоброжелатели. Это будет год соперничества, ссор, открытых конфликтов.

В семье же, наоборот, все должно быть стабильно и прекрасно, но сохранить идиллию можно будет лишь в том случае, если оставлять рабочие проблемы на рабочем месте. Вторая половинка и родственники не простят, если рожденные в год Козы будут срывать свою злость на них. 2019 год особенно удачен для представителей творческих профессий и для тех, кто работает сам на себя.

Обезьяна

Энергетика Обезьяны и энергетика Свиньи не сочетаются. Это значит, что рожденные в год Обезьяны должны приготовиться к непредвиденным неприятностям, постоянному разладу с друзьями и близкими, а также к эмоциональной нестабильности. На этом фоне желательно почаще пользоваться психологическими техниками, помогающими привлекать желаемое.

Настроение в начале года будет очень часто меняться, поэтому ждать большой удачи в делах и эмоциональной стабильности не стоит. Зато к середине года настроение в значительной степени стабилизируется. К концу 2019 года будет происходить больше хорошего. Возможны судьбоносные встречи и серьезные подвижки в делах.

Петух

Начало года станет тяжелым из-за энергетического диссонанса. Возникнут неожиданные перемены в деловой и любовной сферах. Людям, рожденным в год Петуха, желательно почаще слушать свою интуицию. Ближе к лету удастся найти новый способ самореализации, получится сменить обстановку и обрести уверенность. Трудолюбие и стремление к успеху помогут вырваться на лидирующие позиции на работе и в бизнесе.

Семейные проблемы отойдут на второй план, равно как и поиск любви. Нужно будет сфокусироваться на делах и на исполнении своих желаний, в чем рожденным в год Петуха помогут сильные обряды. Непреодолимое желание быть лучше остальных поможет представителям Знака Петуха стать успешными и востребованными мастерами своего дела.

Собака

Всем, кто рожден в год Собаки, 2019 год принесет много хорошего. Для поддержания удачи следует читать позитивные аффирмации на успех. Уверенность будет определяющей в гонке за успехом. Энергетика Земляной Свиньи очень благотворно повлияет на умение строить планы и на интуицию. Этот год можно смело посвящать интеллектуальному труду.

Физическая активность тоже пойдет на пользу рожденным в год Собаки. Этот год позволит им сделать жизнь ярче, найти новые увлечения. Ожидаются серьезные перемены, после которых жизнь изменится в лучшую сторону. В финансовой сфере не стоит рисковать, а вот в любви толика авантюризма не помешает.

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