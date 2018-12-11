Космічний зонд NASA Voyager-2 увійшов у міжзоряний простір [ Редактировать ]
Космічний зонд NASA Voyager-2 увійшов у міжзоряний простір, ставши другим штучним об'єктом, який перетнув кордон так званої геліосфери. Першим був Voyager-1, він подолав цю межу 2012 року.
Вчені сподіваються, що дані, які збере його наступник, допоможуть дізнатися більше про вплив Сонця на такі віддалені ділянки сонячної системи. Voyager-2 запустили 1977 року. Місія Voyager не лише дослідницька. Кожен із апаратів мають на борту так званий "золотий запис" - зашифроване послання для іншопланетян.
"Що цікаво - "Вояжер" не перестає нас дивувати, тобто нам належить іще багато дізнатися. Не може такого бути, щоб другий "Вояжер" показав нам те саме, що і перший. Ми бачимо відмінні процеси у циклічності сонячної активності", - говорить Ед Стоун, науковець проекту "Вояжер".
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