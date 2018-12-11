В Україні оголосили штормове попередження. За повідомленням Укргідрометцентр, у середу та четвер очікується погіршення погодних умов.

Зокрема, в Чернігівській, Київській, Житомирській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській і Миколаївській областях прогнозують хуртовини, з поривами вітру до 20 метрів за секунду, та сильні снігопади - шар снігу може сягнути щонайменше 20 сантиметрів.

У Державній автоінспекції водіїв традиційно просять без нагальної потреби не сідати за кермо. І додамо від себе: недосвідчені "євробляхарі" та власники авто на лисій гумі залишайтеся вдома!