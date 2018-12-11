Хаос в британській політиці. Прем'єр втратила довіру парламенту і терміново вирушила до Європи у пошуках підтримки. За перипетіями брекзиту спостерігає наш британський кореспондент Світлана Чернецька.

Бліц-тур Європою. День британського прем'єра розпочався ще до світанку. Тереза Мей попрямувала до Нідерландів. Приводів для сміху у Мей дедалі менше. Їй треба терміново заручитися підтримкою якомога більше європейських колег.

Після зустрічі з Марком Рютте, одразу ж вилетіла до Німеччини. Де Мей трапився курйозний випадок. Прем'єр застрягла в машині. У соцмережах жартують, як же Тереза Мей країну виведе з ЄС, якщо сама не може вийти з авто.

Наступна зупинка - Брюссель. Мей намагається врятувати угоду щодо виходу з ЄС. І просить Європу про додаткові поступки. Втім, поки що Брюссель категоричний - умови розлучення узгоджені, і це кінцева пропозиція.

"Я здивований, адже 25 листопада ми досягли домовленості з британським урядом. Але, як виявилося, і досі є проблеми. Угода, якої ми досягли - це найкраща і єдино можлива угода. І ми не будемо її переглядати. Втім, можемо надати додаткові роз'яснення", - говорить Жан-Клод Юнкер, президент Європейської комісії .

Кар'єра Терези Мей висить на волосині. І цілком залежить від того, з чим вона повернеться із цього експрес-туру.

Ода до радості. Гімн Європи звучить під стінами британського парламенту. Тут щодня збираються як прихильники, так і противники брекзиту. Тим часом в самій будівлі тривають запальні дебати. Саме зараз депутати мали б голосувати щодо угоди з брекзиту. Але Тереза Мей перенесла голосування, бо зрозуміла, що воно стане для неї провальним.

"Я був депутатом при багатьох прем'єр-міністрах. І з усіма не раз вів сильні суперечки, це не секрет. Але ніколи раніше не було такого безглуздя, як за нинішнього уряду. Тереза Мей принижує уряд, утікаючи від голосування щодо угоди, яку сама ж і запропонувала", - говорить Джеремі Корбін, лідер опозиції.

У британському парламенті дедалі частіше лунають заклики про оголошення вотуму недовір'я прем'єру. Там вважають, що вона перенесла голосування лише задля того, щоб виграти більше часу на посаді голови уряду. І сподівається, що в кінці січня депутатам доведеться підтримати угоду з брекзиту, бо збігатиме час. Адже покидати ЄС без угоди - це економічне самогубство для Лондона.