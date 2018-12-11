Французький президент оголосив про надзвичайний економічний і соціальний стан у країні. Еммануель Макрон звернувся до нації у понеділок ввечері, закликавши припинити протести. Що пообіцяв натомість розкаже Олена Абрамович.

Ані медіакампанія проти "жовтих жилетів", ані обіцянки не підвищувати цін на пальне не зупинили протести у Франції. Опісля хаосу, у який Париж у черговий раз занурився у суботу, Еммануель Макрон був змушений відреагувати. Зустрівся з профспілками та владою на місцях, а потім звернувся до народу.

"Спочатку це був гнів через податок, і прем'єр-міністр відреагував, скасувавши та відтермінувавши усі збільшення, заплановані на початок наступного року. Але причина обурення лежить глибше. І я відчуваю, що великою мірою воно виправдане", - заявив Еммануель Макрон, президент Франції.

Бути почутими - те, чого воліли французи. Брак реакції від президента на минулорічні протести, та й ці також, дратував багатьох. Макрон намагався реформувати економіку, давши більше можливостей для бізнесу та скоротивши соціальне навантаження на бюджет країни. Натомість довелося таки піти на поступки.

"Ми хочемо мати Францію, у якій можна жити з гідністю завдяки своїй роботі. І ми рухалися у цьому напрямі надто повільно. Я хочу втрутитися у цю проблему - швидко та конкретно. Я попросив парламент та уряд зробити все необхідне, аби на заробітну плату можна було жити краще - з наступного року. Від початку 2019 мінімальна заробітна плата зросте на 100 євро, без додаткових витрат для роботодавців", - заявив Еммануель Макрон, президент Франції.

Пообіцяв французький президент і зменшити податковий тиск для пенсіонерів. Та не оподатковувати понаднормові години праці. Це - надзвичайний економічний та соціальний стан, заявив Макрон. У мінекономіки підрахували - такі заходи обійдуться державі у 10 мільярдів євро. Утім, втішили вони далеко не всіх.

"Навіть, якщо взяти ті 100 євро, то після податків лишиться усього 80. Та й взагалі - нас тут в кімнаті зібралося 8, - послухати промову Макрона. І нікого з нас вона не зачепила", - говорить Карл Токард, учасник протесту "Жовті жилети".

"Боюся, що дехто з жовтих жилетів скаже "О, чудово, у нас буде на 100 євро вища зарплата, ура!". Мабуть, хтось таки задовольниться цими крихтами. Та особисто я завтра знову піду на протест", - говорить Кароль Мартен, учасниця протесту "Жовті жилети".

До протестів доєдналися ще й студенти. Мовляв, вони також не мають певності щодо свого майбутнього через політику французького президента.