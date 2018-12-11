ВВП України зростає уже 11 кварталів поспіль. Про це на конференції "Нова індустріалізація: спільні дії уряду та бізнесу" заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

За його словами, держбюджет-2019 містить у собі стимули промислового розвитку, передбачає реалізацію масштабних інфраструктурних проектів, а також фінансування соціальних реформ - насамперед в освіті та медицині.

"Економіка є фундаментом побудови нової якості життя. Беззаперечно, що для того, щоб це досягти наша мета полягає в збільшеному зростанні економіки і саме головне сталому зростання. 11 кварталів - дуже добрий сигнал, але ми маємо зростати більше 5-7%", - заявив Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.