ВВП України зростає уже 11 кварталів поспіль - Володимир Гройсман [ Редактировать ]
ВВП України зростає уже 11 кварталів поспіль. Про це на конференції "Нова індустріалізація: спільні дії уряду та бізнесу" заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.
За його словами, держбюджет-2019 містить у собі стимули промислового розвитку, передбачає реалізацію масштабних інфраструктурних проектів, а також фінансування соціальних реформ - насамперед в освіті та медицині.
"Економіка є фундаментом побудови нової якості життя. Беззаперечно, що для того, щоб це досягти наша мета полягає в збільшеному зростанні економіки і саме головне сталому зростання. 11 кварталів - дуже добрий сигнал, але ми маємо зростати більше 5-7%", - заявив Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.
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