Росія хоче перетворити Азовське море у військову зону [ Редактировать ]
Росія хоче перетворити Азовське море на "внутрішнє озеро" і зробити з нього виняткову військову зону. Про таке йдеться у запропонованих поправках до резолюції Європарламенту щодо України.
Своїми діями Москва прагне взяти під контроль економіку південно-східної України, - записано в документі. Тому США та ЄС слід обміркувати адекватні заходи. Не виключено, що одним із таких кроків може стати заборона російським кораблям, які прямують з Азовського моря, заходити в порти Європи та США.
Саме сьогодні, на пленарному засіданні у Страсбурзі євродепутати обговорюватимуть імплементацію Угоди про асоціацію Україна-ЄС. Голосування заплановане на завтра.
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