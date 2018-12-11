В Украину не пропустили более тысячи россиян [ Редактировать ]
С начала введения военного положения пограничники не пропустили в Украину более тысячи граждан России. Такие данные озвучил помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян. Об этом сообщает "112 Украина".
"Тем, кто не может подтвердить цель своей поездки и в отношении кого возникают сомнения, пограничники отказывают в пересечении границы", - сказал он.
Слободян уточнил, что более 1020 граждан России не пропустили на Украину с начала военного положения.
Вместе с тем, по его словам, это не означает, что в Украину не пускают абсолютно всех граждан России.
"В первую очередь те граждане России, которые едут с гуманитарной целью, для участия в образовательных мероприятиях или в спортивных соревнованиях, пользуются приоритетом и без лишних трудностей могут пересечь границу на въезд в Украину",- отметил Слободян.
Он напомнил, что для выяснения цели поездки пограничники могут уточнять дополнительные обстоятельства. В частности, это могут быть обратные билеты, бронирование отеля, подтверждение от граждан Украины, что к ним едут в гости, другая информация.
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