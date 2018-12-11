Трудно представить ребенка, который не знает что такое слайм. Он является неким "антистрессом" или альтернативой спинеру. Его используют для игры или просто, чтобы занять руки.

Конечно, его можно купить в любом детском отделе, но куда более интересно сделать слайм самим в домашних условиях и подручных средств. О том, как это сделать пишет Кleo.

Рецепт на основе клея ПВА

Проще всего сделать слайм в домашних условиях, используя рецепт на основе клея. Для этого пригодится:

клей ПВА;.

тетраборат натрия. Этот ингредиент продается в аптеке;

вода;

любой пищевой краситель для придания игрушке желаемого оттенка;

дополнительные компоненты на выбор. Это могут быть блестки, шарики и так далее. Они вовсе не обязательны, но при желании можно их добавить в лизуна для получения уникальной игрушки;

фартук, резиновые перчатки и миска с ложкой и пакет.​

Приступаем к работе:

Следует первым делом смешать клей, воду и краситель. Клея возьмите столько, какого размера вы хотите получить слайм.

Добавьте к получившейся смеси тетраборат натрия и размешайте хорошенько.

Теперь нужно переложить смесь в пакет и размять хорошо. Чем лучше все ингредиенты перемешаются, тем качественнее получится игрушка.

Вот и все, лизун получился ничуть не хуже, чем с магазинной полки.

Этот же самый рецепт можно использовать и для того, чтобы сделать слайм в домашних условиях без использования тетрабората натрия. Эту составляющую можно заменить пищевой содой.

Как сделать матовый слайм

А теперь можно попробовать сделать матовый слайм в домашних условиях. Рецепт очень простой и основан на клее ПВА и тетрабората нартия. Здесь без него никак.

Вот что нужно сделать:

Перемешайте необходимое количество клея ПВА с тетраборатом натрия. Мешать нужно до загустения и не переборщить с бораксом (тетраборатом натрия). Это очень важно, так как консистенция смеси повлияет на качество лизуна. Можно добавить 1 или 2 чайные ложки соды пищевой и хорошо перемешать.

Как только вы получили густую тягучую смесь, добавляйте в нее нужный матовый краситель.

Интересным является тот факт, что если игрушка вышла не того оттенка, который был задуман, ее можно промыть под водой и заново добавить другой, более подходящий краситель.

Слайм можно сделать разного цвета, используя пищевые порошкообразные красители. Интересным получаются слаймы с использованием серебристого или золотистого красителя.

Слайм на основе шампуня и сахара

Еще одним удачным вариантом рецепта для изготовления слайма самим в домашних условиях можно считать рецепт на основе сахара и шампуня.

Нам понадобится:

шампунь. Он должен быть густой, можно использовать детский шампунь "Кря-кря".

сахар.

Изготовление:

Нужно смешать шампунь и сахар до однородной консистенции. В шампунь добавляйте сахар, пока смесь не загустеет. После поставьте смесь в морозилку на 1-2 часа.

Слайм получается тягучий, но быстро тает в руках.

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