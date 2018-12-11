Организаторы международного фестиваля-конкурса "Вибір року" огласили победителей в разных номинациях по итогам 2018 года.

Как сообщает оргкомитет конкурса, лучшие товары и услуги отбирались по комплексной методике американской компании Festivals International, а в исследованиях принимала участие Kantar TNS, одна из ведущих мировых компаний в области маркетинговых исследований.

Застройщиком года признана компания "Укрбуд", жилым комплексом комфорт-класса в Киеве - "Новая Англия". В сфере недвижимости в Киевской области победили "Орлан Инвест-Групп", ЖК "Лісовий квартал" и ЖК "Уютный квартал".

В сфере продуктов питания выиграли "Київхліб" (производитель хлебобулочных изделий года), "КОМО" (твердый сыр и плавленый сыр года) и Herbalife Nutrition (диетические добавки года).

В фармацевтике сразу три приза взяла Фармацевтическая фирма "Дарница". Сама "Дарница" признана отечественной фармацевтической компанией года, "Цитрамон-Дарница" - препаратом года против головной боли, а "Корвалол-Дарница" - отечественным седативным и снотворным средством года.

Победители в области медицины и косметологии - медицинский центр "Мати та дитина" (клиника репродуктивной медицины года), Valikhovski Surgery Institute (клиника хирургии года) и центр лазерной косметологии "Лазерхауз" (сеть центров лазерной и эстетической косметологии года).

Стиральная машина года - LG, посуда года для приготовления еды - Tefal, техника года для уборки - Kärcher.

Конкурс "Вибір року" проводится ежегодно с 2001 года. Комплексная оценка состоит из суммы результатов исследований потребительских предпочтений, оценки экспертного совета, оценки представителей ведущих рекламных агентств, а также выводов жюри и оргкомитета фестиваля.

Исследование потребительских предпочтений проводит компания Kantar TNS на основе репрезентативной выборки населения Украины от 16 до 65 лет, которое проживает в городах с населением 100 тыс человек и более.