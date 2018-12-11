День святого Андрея Первозванного: что обязательно нужно сделать женщинам 13 декабря [ Редактировать ]
13 декабря отмечают праздник - День святого Андрея Первозванного, а в народе - Калиту. Узнайте, что обязательно нужно сделать женщинам в этот день.
Первозванным Андрея называют из-за того, что он первым был призван из всех учеников Иисуса. Этот праздник был очень почитаем еще у наших предков, так как именно Андрей Первозванный просвещал славян в вопросах веры.
День Андрея Первозванного не только церковный праздник, но и народный, в народе он называется Калита. Это особенный день, когда девушки могут заглянуть в будущее и узнать свою судьбу, поэтому в ночь с 12 на 13 декабря незамужние девушки гадали Традиционно, на Андрея молодежь устраивала гуляния, только без песен и танцев, так как во время Рождественского поста это запрещено.
Что нужно обязательно сделать в день Андрея Первозванного?
В день святого апостола Андрея нужно обязательно сходить в церковь и помолиться о детях. Говорят, что в этот день святой слышит все молитвы, а особенно просьбы матерей о счастье своих дочерей в личной жизни.
День Андрея Первозванного - первый праздник в рождественском цикле, поэтому в этот день принято накрывать праздничный стол, но постный, так как это время Рождественского поста.
Андрей Первозванный - покровитель моряков, поэтому в этот день все, чья профессия связана с морем, молились ему о защите и покровительстве.
Хозяйки традиционно пекут в праздник маковый или яблочный пирог, если выпечка получится пышной и вкусной, то в доме будет благополучие и достаток.
Этот праздник нужно обязательно отмечать в каждом доме, по поверьям, там, где почитают Андрея Первозванного будет хороший урожай и достаток.
По народным обычаям в этот день незамужние девушки собираются и гадают на суженого.
Приметы на Андреев день
- Если в праздник идет снег - зима будет очень долгой и морозной;
- если снег выпал до 13 декабря - зима будет теплой и мягкой, а если после - то холодной;
- если в этот день солнечная погода - на следующий год будет очень богатый урожай.
Узнайте также, приметы на 12 декабря, что можно и нельзя делать.
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